Десятки детей и женщин похитили в Нигерии

В Нигерии боевики во время ночного рейда похитили 60 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания The Straits Times, в числе похищенных есть женщины и дети.

"Вооруженные преступники похитили по меньшей мере 45 женщин и детей в ходе ночного рейда на пять деревень на северо-западе Нигерии", – говорится в сообщении.

Как уточняется, нападавшие совершили набег на населенные пункты Саде, Сабонгарин-Дамри, Тунгар-Цалле, Тунгар-Соданги и Тунгар-Муса-Дого. Отмечается, что это уже второй эпизод массовых похищений людей за последние дни в этом районе.

Ранее сообщалось, что преступники атаковали приют на Гаити и похитили детей с инвалидностью.