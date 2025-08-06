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Мир

Десятки детей и женщин похитили в Нигерии

в Нигерии похитили детей и женщин, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 18:22 Фото: pixabay
В Нигерии боевики во время ночного рейда похитили 60 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания The Straits Times, в числе похищенных есть женщины и дети.

"Вооруженные преступники похитили по меньшей мере 45 женщин и детей в ходе ночного рейда на пять деревень на северо-западе Нигерии", – говорится в сообщении.

Как уточняется, нападавшие совершили набег на населенные пункты Саде, Сабонгарин-Дамри, Тунгар-Цалле, Тунгар-Соданги и Тунгар-Муса-Дого. Отмечается, что это уже второй эпизод массовых похищений людей за последние дни в этом районе.

Ранее сообщалось, что преступники атаковали приют на Гаити и похитили детей с инвалидностью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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