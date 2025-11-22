Более 200 школьников похитили боевики в Нигерии

Группа вооруженных бандитов вторглась в частную католическую школу и похитила сотни школьников в Нигерии, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что некоторым школьникам удалось спастись во время нападения, Христианская ассоциация Нигерии (CAN) сообщила, что в результате рейда были похищены 215 детей и 12 преподавателей, пишет CNN 21 ноября 2025 года.

Председатель отделения CAN в штате Нигер, преподобный Булуса Даув Йоханна, посетивший школу и встретившийся с родителями похищенных детей, заявил, что ассоциация работает с правительством и службами безопасности над безопасным возвращением детей.

Правительство штата Нигер осудило последнее нападение на школу Святой Марии, заявив, что "точное число похищенных учеников еще не подтверждено".

Командование полиции штата Нигер опубликовало в пятницу заявление, в котором говорится, что силы безопасности направились в этот район и "прочесывают леса", пытаясь спасти похищенных студентов.

Нигерия в настоящее время сталкивается с тревожной волной нападений со стороны вооруженных группировок, которые преследуют уязвимое гражданское население и организуют массовые похищения с целью получения выкупа. Страна также страдает от нападений на религиозной почве и других насильственных конфликтов, вызванных межобщинной и этнической рознью, а также споров между фермерами и скотоводами из-за ограниченного доступа к земельным и водным ресурсам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, обвинив власти страны в неспособности остановить нападения на христиан.