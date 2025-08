Церковь пытались взорвать в Сирии

Об этом пишет SANA со ссылкой на заявление начальника провинциального управления МВД Мухаммеда Абдель Аля.

Как уточняется, были задержаны два члена террористической ячейки, изъято взрывное устройство, которое они планировали установить в храме, а также листовки с угрозами в адрес местных христиан.

По словам военнослужащего, силы безопасности, предотвратившие преступный заговор, не позволят никому угрожать безопасности и стабильности региона.

Иностранные СМИ распространяют фотографии с места задержания преступников.

🚨 #BREAKING 🚨



A terrorist plot by former Assad regime remnants to bomb St. Elias Church in Al-Khraibat, #Tartous, has been foiled by Syria’s brave security forces.



Two would-be bombers were arrested inside the church before they could detonate their explosives — in a plot… pic.twitter.com/ufiJTx8RVd