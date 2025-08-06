Церковь пытались взорвать в Сирии
Об этом пишет SANA со ссылкой на заявление начальника провинциального управления МВД Мухаммеда Абдель Аля.
"Мы получили точную разведывательную информацию о том, что преступная группировка следила за церковью Святого пророка Илии в деревне Хрейбат поблизости от Сафиты", – заявил полковник.
Как уточняется, были задержаны два члена террористической ячейки, изъято взрывное устройство, которое они планировали установить в храме, а также листовки с угрозами в адрес местных христиан.
По словам военнослужащего, силы безопасности, предотвратившие преступный заговор, не позволят никому угрожать безопасности и стабильности региона.
Иностранные СМИ распространяют фотографии с места задержания преступников.
🚨 #BREAKING 🚨— Levantine Logic (@SyriaRetold) August 6, 2025
A terrorist plot by former Assad regime remnants to bomb St. Elias Church in Al-Khraibat, #Tartous, has been foiled by Syria’s brave security forces.
Two would-be bombers were arrested inside the church before they could detonate their explosives — in a plot… pic.twitter.com/ufiJTx8RVd
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