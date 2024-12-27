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Мир

Родственники свергнутого Башара Асада пытались покинуть Сирию по поддельным паспортам

Родственники Башара Асада пытались покинуть Сирию по поддельный паспортам, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 22:16 Фото: wikipedia.org
Службы безопасности Ливана задержали жену и дочь Дурейды Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада.

Как пишет портал An-Nahar, семья пыталась покинуть Бейрут по поддельным заграничным паспортам.

"Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов … К сведению, Дурейда Асад является сыном Рифаата Асада - дяди свергнутого президента Башара Асада", – говорится в сообщении.

Ранее свергнутый президент Сирии Башар Асад опубликовал заявление, в котором рассказал о деталях своего отъезда из Сирии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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