Пожар и взрывы: баржа с фейерверками вспыхнула в Японии

4 августа в японской Йокогаме загорелась баржа для запуска фейерверков, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, фейерверки на барже несколько раз взорвались.

"Пожар на барже для запуска фейерверков в районе Минато Мирай округа Нака города Йокогама вспыхнул около 20:00 (17:00 по времени Астаны) 4 числа и продолжается до сих пор", – говорится в сообщении.

Как уточняется, баржа находилась на месте проведения фейерверкового шоу Minato Mirai Smart Festival 2025.

A fire broke out at the fireworks festival in Yokohama Minato Mirai🇯🇵#花火火災

pic.twitter.com/bZ6kdsLS1z — ダリル【Daryl Dixon】 (@dead1978tt) August 4, 2025

Организаторы объяснили ситуацию тем, что "фейерверк вышел из-под контроля".

横浜 花火大会の打ち上げ台船炎上 作業員全員救助 けがなし | NHK https://t.co/xGVnw2BHFw — TIP! on tDiary (@TIP_on_tDiary) August 4, 2025

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на три месяца запретили продажу фейерверков.