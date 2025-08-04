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Мир

Пожар и взрывы: баржа с фейерверками вспыхнула в Японии

баржа с фейерверками взорвалась в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 18:39 Фото: pixabay
4 августа в японской Йокогаме загорелась баржа для запуска фейерверков, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, фейерверки на барже несколько раз взорвались.

"Пожар на барже для запуска фейерверков в районе Минато Мирай округа Нака города Йокогама вспыхнул около 20:00 (17:00 по времени Астаны) 4 числа и продолжается до сих пор", – говорится в сообщении.

Как уточняется, баржа находилась на месте проведения фейерверкового шоу Minato Mirai Smart Festival 2025.

Организаторы объяснили ситуацию тем, что "фейерверк вышел из-под контроля".

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на три месяца запретили продажу фейерверков.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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