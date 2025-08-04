Пожар и взрывы: баржа с фейерверками вспыхнула в Японии
Фото: pixabay
4 августа в японской Йокогаме загорелась баржа для запуска фейерверков, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала NHK, фейерверки на барже несколько раз взорвались.
"Пожар на барже для запуска фейерверков в районе Минато Мирай округа Нака города Йокогама вспыхнул около 20:00 (17:00 по времени Астаны) 4 числа и продолжается до сих пор", – говорится в сообщении.
Как уточняется, баржа находилась на месте проведения фейерверкового шоу Minato Mirai Smart Festival 2025.
A fire broke out at the fireworks festival in Yokohama Minato Mirai🇯🇵#花火火災— ダリル【Daryl Dixon】 (@dead1978tt) August 4, 2025
pic.twitter.com/bZ6kdsLS1z
Организаторы объяснили ситуацию тем, что "фейерверк вышел из-под контроля".
横浜 花火大会の打ち上げ台船炎上 作業員全員救助 けがなし | NHK https://t.co/xGVnw2BHFw— TIP! on tDiary (@TIP_on_tDiary) August 4, 2025
Ранее сообщалось, что в Стамбуле на три месяца запретили продажу фейерверков.
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