Мир

Трамп и Путин встретятся в ближайшие дни – Кремль

президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 14:31 Фото: Zakon.kz
Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Двусторонняя встреча может состояться в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа", – сообщил представитель Кремля 7 августа 2025 года.

Дипломат уточнил, что сейчас вместе с американскими коллегами власти РФ приступили "к конкретной проработке параметров этой встречи и месте ее проведения".

"Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и мы проинформируем об этом несколько позже", – указал Юрий Ушаков.

Также он высказался о варианте трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле, но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила полностью без комментария. Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом. И мы считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", – пояснил Юрий Ушаков.

Вместе с тем представитель Кремля прокомментировал встречу Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.

"Эта встреча была деловой, конструктивной, и я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса, и вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы", – отметил Юрий Ушаков.

Отметим, что встреча президента РФ и спецпосланника лидера США состоялась в Кремле накануне, 6 августа.

Фото: kremlin.ru

5 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
