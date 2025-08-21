Трамп больше не хочет устраивать встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп решил оставить попытки организовать двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

Трамп решил, что Москва и Киев должны сами заняться организацией очных переговоров президентов, которые, по мнению Трампа, должны стать следующим шагом по завершении военных действий. Прямой роли в организации встречи Трамп больше играть не будет, пишет The Guardian.

По данным издания, в последние дни президент США сообщил советникам, что намерен провести трехсторонний саммит со своим участием после того, как Путин и Зеленский встретятся. Состоится ли сама встреча, при этом остается неясным.

