Мир

Разъяренный мужчина чуть не утопил невестку в бассейне на курорте

Курорт, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 06:59 Фото: pixabay
Британскому отдыхающему предъявлены обвинения в покушении на убийство после того, как он попытался утопить свою невестку в бассейне во Флориде (США), сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 62-летний британец Марк Рэймонд Гиббон отдыхал на курорте Solterra Resort в Давенпорте, штат Флорида, со своей семьей.

3 августа вечером сотрудники офиса шерифа округа Полк отправились на место беспорядков в бассейне на заднем дворе.

По словам потерпевшего и свидетелей, Гиббон находился в бассейне со своей 33-летней невесткой, когда у них началась ссора из-за его внуков. Во время этого спора он многократно опускал и держал голову жертвы под водой, не давая ей дышать.

Фото: полиция округа Полк

Девятилетняя дочь жертвы прыгнула в бассейн, пытаясь помешать Гиббону утопить ее мать. В офисе шерифа сообщили, что Гиббон остановился только после того, как две сестры из соседнего арендованного дома сообщили, что они вызвали полицию, ссылаясь на заявление жертвы.

Гиббона арестовали и предъявили обвинения в нанесении побоев и покушении на убийство второй степени.

Ранее 52-летний американский миллионер Эшер Уоткинс погиб во время охоты на крупного буйвола в Африке.

Аксинья Титова
