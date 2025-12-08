На свадьбе в Узбекистане свекровь странно повела себя с невесткой
Фото: pixabay
В Узбекистане свекровь прямо во время церемонии приветственного поклона зачем-то набросилась на невестку, сообщает Zakon.kz.
Прямо в присутствии гостей она практически набросилась на невесту. Видео с семейного торжества взорвало соцсети.
Так, во время свадебной церемонии келин-салом женщина внезапно схватила невестку и попыталась отправить ее в "борцовский прогиб". Почему она так сделала, так никто не понял.
Многие до сих пор спорят, было ли это шуткой или попыткой показать, "кто в доме главная".
А в Азербайджане два аниматора в костюмах Деда Мороза подрались в супермаркете.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript