На свадьбе в Узбекистане свекровь странно повела себя с невесткой

В Узбекистане свекровь прямо во время церемонии приветственного поклона зачем-то набросилась на невестку, сообщает Zakon.kz.

Прямо в присутствии гостей она практически набросилась на невесту. Видео с семейного торжества взорвало соцсети.

Так, во время свадебной церемонии келин-салом женщина внезапно схватила невестку и попыталась отправить ее в "борцовский прогиб". Почему она так сделала, так никто не понял.

Многие до сих пор спорят, было ли это шуткой или попыткой показать, "кто в доме главная".

А в Азербайджане два аниматора в костюмах Деда Мороза подрались в супермаркете.