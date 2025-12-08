#Казахстан в сравнении
Мир

На свадьбе в Узбекистане свекровь странно повела себя с невесткой

Свадьба в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 08:20 Фото: pixabay
В Узбекистане свекровь прямо во время церемонии приветственного поклона зачем-то набросилась на невестку, сообщает Zakon.kz.

Прямо в присутствии гостей она практически набросилась на невесту. Видео с семейного торжества взорвало соцсети.

Так, во время свадебной церемонии келин-салом женщина внезапно схватила невестку и попыталась отправить ее в "борцовский прогиб". Почему она так сделала, так никто не понял.

Многие до сих пор спорят, было ли это шуткой или попыткой показать, "кто в доме главная".

А в Азербайджане два аниматора в костюмах Деда Мороза подрались в супермаркете.

Фото Алия Абди
Алия Абди
