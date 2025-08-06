#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
536.58
622.75
6.71
Мир

Сделал ли буйвол селфи после убийства: американцы язвят о смерти миллионера на охоте в ЮАР

умер Эшер Уоткинс, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 23:58 Фото: Instagram/awatkins1973
52-летний американский миллионер Эшер Уоткинс погиб во время охоты на крупного буйвола в Африке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, бизнесмен привез в южноафриканскую провинцию Лимпопо мать, отчима и брата. Во время трагического инцидента его семья находилась на турбазе.

Отмечается, что Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил за поездку около 10 тыс. долларов (более 5 млн тенге).

Согласно данным издания, миллионер планировал подстрелить крупного буйвола, который весил около 1,3 тонны. Но в какой-то момент зверь решил сам напасть на охотника, бросился на него со скоростью 55 км/час и растоптал. Спасти бизнесмена не удалось.

За несколько минут до смерти Уоткинс опубликовал пост в соцсети, под которым американцы оставили язвительные комментарии из-за ранних высказываний предпринимателя об охоте:

– Круговорот жизни. На охотника охотятся. Прямо на моей родине в Кении.

– Буйвол сделал селфи после убийства?

– У этого ужасного человека хватило смелости сказать, что убийство дикой природы – лучший способ сохранить ее. Нет. Лучший способ сохранить дикую природу – избавить мир от охотников.

– Если этот человек стрелял в животных из-за сохранения природы, то почему он чувствовал потребность позировать на фоне всех этих убитых животных?


Ранее казахстанцам рассказали, что делать, если на дорогу вышел дикий зверь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Объект ХАМАС по производству оружия атаковал Израиль
Мир
00:15, 07 августа 2025
Объект ХАМАС по производству оружия атаковал Израиль
Несколько солдат получили ранения во время стрельбы на военной базе США
Мир
22:41, 06 августа 2025
Несколько солдат получили ранения во время стрельбы на военной базе США
Около 50 тысяч учителей вышли на забастовку в Австралии
Мир
22:21, 06 августа 2025
Около 50 тысяч учителей вышли на забастовку в Австралии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: