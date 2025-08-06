Сделал ли буйвол селфи после убийства: американцы язвят о смерти миллионера на охоте в ЮАР

52-летний американский миллионер Эшер Уоткинс погиб во время охоты на крупного буйвола в Африке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, бизнесмен привез в южноафриканскую провинцию Лимпопо мать, отчима и брата. Во время трагического инцидента его семья находилась на турбазе.

Отмечается, что Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил за поездку около 10 тыс. долларов (более 5 млн тенге).

Согласно данным издания, миллионер планировал подстрелить крупного буйвола, который весил около 1,3 тонны. Но в какой-то момент зверь решил сам напасть на охотника, бросился на него со скоростью 55 км/час и растоптал. Спасти бизнесмена не удалось.

За несколько минут до смерти Уоткинс опубликовал пост в соцсети, под которым американцы оставили язвительные комментарии из-за ранних высказываний предпринимателя об охоте:

– Круговорот жизни. На охотника охотятся. Прямо на моей родине в Кении.

– Буйвол сделал селфи после убийства? – У этого ужасного человека хватило смелости сказать, что убийство дикой природы – лучший способ сохранить ее. Нет. Лучший способ сохранить дикую природу – избавить мир от охотников. – Если этот человек стрелял в животных из-за сохранения природы, то почему он чувствовал потребность позировать на фоне всех этих убитых животных?





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