Премьер Швеции первым признался, что использует ИИ для принятия решений

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон открыто признался, что использовал инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для исполнения своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.

По информации OfficeChai, подход премьера оказался довольно прост: политик применял ИИ, чтобы рассмотреть проблему с противоположной точки зрения.

Это помогло ему оценивать различные ситуации с разных сторон, не полагаясь исключительно на собственные суждения.

Кристерссон подчеркнул, что не загружал в системы ИИ конфиденциальные правительственные документы. Вместо этого он использовал ИИ так же, как врачи –для получения дополнительной информации и понимания ситуации.

Несмотря на это, его признание вызвало шквал критики со стороны общественности. Избиратели указали, что они выбирали человека, а не алгоритм для принятия решений.

Также эксперты подчеркнули, что системы ИИ способны "галлюцинировать" – то есть часто генерировать правдоподобную, но неверную информацию, а модели обучены на данных, которые могут содержать предрассудки и устаревшую информацию. Поэтому попытка взглянуть на проблему с противоположной стороны с помощью ИИ может привести к принятию ошибочного решения.

