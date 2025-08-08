58-летнюю женщину обвиняют в убийстве 11 мужей в Иране

58-летнюю жительницу Ирана Кульсум Акбари задержали еще в сентябре 2023 года после подозрительной гибели ее 82-летнего супруга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gulf News, незадолго до своей кончины мужчина пожаловался родным, что жена ведет себя странно. После его смерти брат погибшего обратился в полицию с требованием провести экспертизу и расследование. Тогда же женщину и арестовали.

Отмечается, что на допросе подозреваемая призналась в 11 убийствах. По ее словам, она всегда выходила замуж за одиноких, старых и больных, но состоятельных мужчин. В поиске таких партнеров ей помогали "неустановленные лица". Замуж Акбари шла только при условии получения приданого, а вскоре ее мужья начинали болеть, а затем умирать. Одну из первых жертв женщина сначала отравила техническим спиртом, а потом задушила.

Затем, говорится в публикации, Акбари растворяла таблетки от гипертонии или давления в напитках и давала их мужьям, постепенно увеличивая дозировку. Когда мужчинам становилось хуже, она возила их в больницу и делала вид заботливой супруги. После лечения она снова повышала дозировку препаратов и так убивала мужей, чтобы получить в наследство их имущество.

В период с 2001 по 2023 год у Акбари было 18 сожителей и 19 официальных браков. Все эти мужчины мертвы, поэтому следствие подозревает, что жертвами "черной вдовы" могли стать более 11 человек.

