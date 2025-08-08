#АЭС в Казахстане
Мир

Житель Хакасии обстрелял школьников из-за громкого разговора возле дома

мужчина обстрелял подростков, которые громко разговаривали, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 19:35 Фото: krk.sledcom.ru
В Абакане мужчина во дворе дома открыл огонь в сторону подростков из-за громкого разговора, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Главном следственном управлении РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, инцидент произошел днем. Трое подростков в возрасте 12 и 15 лет стояли возле гаражей и громко разговорили. Шум услышал 40-летний житель дома, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что мужчина предупредил молодежь, что воспользуется оружием, если они не успокоятся. Но школьники проигнорировали угрозу, чем окончательно разозлили пьяного мужчину. Тогда он взял пневматическое ружье и выстрелил в сторону детей.

"Пуля попала в спину 12-летнего мальчика, причинив ему физическую боль", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники охранного предприятия, к которым обратились друзья пострадавшего. Далее хулигана передали в руки правоохранителей. В данное время подозреваемый уже находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия".

Ранее сообщалось, что в селе Мойынкум Жамбылской области четверо мужчин получили огнестрельные ранения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
