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Мужчина ударил женщину за громкий разговор по телефону в алматинском автобусе

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:44 Фото: unsplash
В Алматы в одном из автобусов между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Причиной послужил громкий разговор по телефону, за что пассажирку сперва пытались вытолкнуть из общественного транспорта, а затем ударили. Полицейские уже проводят проверку, сообщает Zakon.kz.

Видео из автобуса 25 ноября 2024 года опубликовал Instagram-паблик krisp_almaty.

"Инцидент произошел в 126 автобусе, на пересечении улиц Толе би – Тургут Озала... Причиной конфликта стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону. Один из мужчин сделал ей замечание, а затем, недовольный ее реакцией, встал, схватил женщину за ворот одежды, и попытался вытолкнуть ее из автобуса. Она оказала сопротивление и оттолкнула его, после чего мужчина нанес ей удар", – рассказал очевидец инцидента.

По его словам, ситуация вызвала возмущение у пассажиров, часть из которых пыталась вмешаться и остановить конфликт, после участники прошли в участок.

За комментарием мы обратились в пресс-службу городского департамента полиции.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка. В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы

24 сентября 2024 года подобное произошло в Астане. Тогда автоинструктор ударил женщину по лицу. Полицию вызвали водители, находившиеся поблизости.

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