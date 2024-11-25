Мужчина ударил женщину за громкий разговор по телефону в алматинском автобусе

В Алматы в одном из автобусов между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Причиной послужил громкий разговор по телефону, за что пассажирку сперва пытались вытолкнуть из общественного транспорта, а затем ударили. Полицейские уже проводят проверку, сообщает Zakon.kz.

Видео из автобуса 25 ноября 2024 года опубликовал Instagram-паблик krisp_almaty.

"Инцидент произошел в 126 автобусе, на пересечении улиц Толе би – Тургут Озала... Причиной конфликта стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону. Один из мужчин сделал ей замечание, а затем, недовольный ее реакцией, встал, схватил женщину за ворот одежды, и попытался вытолкнуть ее из автобуса. Она оказала сопротивление и оттолкнула его, после чего мужчина нанес ей удар", – рассказал очевидец инцидента.

По его словам, ситуация вызвала возмущение у пассажиров, часть из которых пыталась вмешаться и остановить конфликт, после участники прошли в участок.

За комментарием мы обратились в пресс-службу городского департамента полиции.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка. В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы

24 сентября 2024 года подобное произошло в Астане. Тогда автоинструктор ударил женщину по лицу. Полицию вызвали водители, находившиеся поблизости.