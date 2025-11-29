Как быстрее восстановиться после стрессового разговора

Психологи советуют сразу после напряженного разговора дать телу возможность "выдохнуть" и выйти из стрессового состояния, сообщает Zakon.kz.

Наш организм реагирует на конфликт так же, как на угрозу: сердце бьется быстрее, дыхание становится поверхностным, мышцы непроизвольно напрягаются. Если не сбросить это напряжение, остаток дня проходит в состоянии внутреннего сжатия.

Один из простых способов восстановиться – на минуту замедлиться и вернуть дыхание в спокойный ритм. Достаточно нескольких медленных вдохов и длинных выдохов, чтобы нервная система начала переключаться из режима стресса в режим отдыха. Психологи отмечают, что именно выдох помогает телу быстрее "отпустить" эмоциональный отклик.

Полезно также сделать короткое физическое действие: пройтись до окна, размять плечи, поменять позу или просто встать. Эти движения дают мозгу сигнал, что ситуация уже позади, и помогают снизить остаточное напряжение. Такой небольшой "перезапуск" занимает около минуты, но возвращает ощущение контроля и позволяет легче продолжить день.

