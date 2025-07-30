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Происшествия

Стрельба в Жамбылской области: пострадали четыре человека

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 11:09 Фото: pexels
В селе Мойынкум Жамбылской области четверо мужчин получили огнестрельные ранения. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона озвучили Zakon.kz подробности происшествия.

Так, по данным стражей порядка, пострадавших доставили в районную больницу поздно вечером 29 июля 2025 года.

По предварительным данным, мужчины получили ранения из травматического оружия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3ст. 99 ч. 2 УК РК", – уточнили в полиции.

Кроме того, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц.

"В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Согласно ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

11 июля в одной из районных больниц Жамбылской области фельдшер скорой помощи получил огнестрельное ранение во время дежурства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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