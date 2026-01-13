Роженица, потерявшая ребенка, обвинила врачей в отказе от помощи

Жительница Баку (Азербайджан) обвиняет врачей в том, что когда ее привезли в больницу с родовыми схватками из-за несвоевременного оказания помощи ребенок погиб еще не родившись, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, об этом Xəzər Xəbər рассказала жительница столицы Айтадж Вахабова.

Женщина утверждает, что в октябре прошлого года, в ночные часы, у нее начались преждевременные роды. После этого ее доставили машиной скорой помощи в Yeni Klinika. В медицинском учреждении ее приняла акушер-гинеколог Севиндж Мамедова.

"В ночную смену работала гинеколог Севиндж Мамедова. Меня оставили в палате, и примерно час-полтора врач не появлялась. А когда гинеколог пришла, то сказала мне: "Ничем не могу вам помочь. Вы не мой случай. Мне уже нужно уходить. Если завтра останетесь живы, и ваш ребенок в утробе тоже выживет, тогда обратитесь снова – к тому, кто будет в утренней смене", – рассказала пострадавшая.

А.Вахабова засняла на телефон момент, когда С.Мамедова отказала ей в помощи. На кадрах четко видно, как врач и находившаяся рядом с ней медсестра покидают палату.

Женщина также сообщила, что утром обратилась в частную клинику, однако помощь была оказана слишком поздно – плод погиб в утробе.

