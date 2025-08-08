Гренада планирует отказаться от присяги на верность британской короне

Правительство и оппозиция Гренады объединили усилия, чтобы отказаться от присяги на верность британской короне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на премьер-министра страны Дикона Митчелла, единогласная поддержка этой поправки свидетельствует о нашей общей приверженности национальной самобытности и конституционному прогрессу, и хотя мы можем расходиться по многим вопросам, сегодня мы вместе подтверждаем, что наша верность принадлежит Гренаде и ее народу.

Отмечается, что внесенные изменения уберут упоминание "его величества короля Карла Третьего, его наследников и преемников" из клятвы верности, заменив их на "Гренада". Поправка охватывает различные конституционные положения, включая присягу депутатов, министров и граждан при заключении брака, а также другие законы, где прописана присяга на верность.





"Это изменение отражает растущее национальное настроение напрямую подтвердить верность стране и ее народу, укрепляя суверенитет и самобытность Гренады", – уточнили в офисе премьер-министра.

