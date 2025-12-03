Новый посол США в Казахстане принесла присягу: каковы ее приоритеты

Нового посла США в Казахстане привели к присяге, сообщает Zakon.kz.

В октябре 2025 года стало известно, что на должность нового посла США в Казахстане утвердили Джули Стафт. Сегодня, 3 декабря, Дипломатическая миссия США в Казахстане сообщила, что заместитель госсекретаря Кристофер Ландау привел ее к присяге.

"Ее образцовая служба в Государственном департаменте и Белом доме делает посла Стафт подходящим человеком для продвижения нашего партнерства и руководства политикой США в Центральной Азии. Мы с нетерпением ждем ее руководства!" – написали на странице дипмиссии в Instagram.

Сенат США утвердил кандидатуру Джули Стафт, выросшей на небольшой ферме в округе Уэйн, штат Огайо, на пост следующего посла США в Казахстане 51 голосом против 47. Стафт – кадровый сотрудник дипломатической службы, ранее занимала должность заместителя главы миссии в Молдове и Джибути, а также в миссиях в России, Эфиопии и Польше. Джули Стафт имеет дипломы Университета Кейс Вестерн Резерв и Университета Дьюка, владеет русским, румынским, французским и польским языками.

Во время слушаний по утверждению ее кандидатуры Стафт обозначила свои приоритеты на этой должности:

"В случае утверждения моей главной задачей будет обеспечение безопасности всех американцев в Казахстане, включая сотрудников моего посольства и консульства".

Она также подчеркнула стратегическую важность углубления экономических связей с Казахстаном, особенно в сфере энергетики и критически важных полезных ископаемых.

"Сегодня мы находимся на пороге новой эры торгового и энергетического сотрудничества с Казахстаном, мировым лидером по добыче урана, крупным экспортером нефти и обладателем огромных запасов критически важных полезных ископаемых", – заявила Стафт.

Предыдущий посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил об отставке в ноябре 2024 года. Он занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года.