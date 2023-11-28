Казахстан и Гренада планируют установить безвиз

МИД РК подготовил Соглашение между правительством Казахстана и правительством Гренады об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных/официальных паспортов и паспортов граждан РК и Гренады, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане Казахстана и Гренады при наличии паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

При этом граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить соответствующую визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства въезда в соответствии с его национальным законодательством.

Подписать соглашение от имени правительства Казахстана уполномочен постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Акан Рахметуллин.

Как поясняется, принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Гренадой и установит взаимное освобождении от визовых требований для всех видов паспортов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 декабря.

Гренада – страна в Карибском море, расположенная на крупном острове с таким же названием и еще нескольких меньшей площади.

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