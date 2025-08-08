С неожиданным обращением к нации планирует выступить король Великобритании

Король Великобритании Чарльз III выступит с неожиданным обращением к нации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mirror со ссылкой на Букингемский дворец, король планирует выступить с речью, посвященной 80-летию Дня Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

"Король Карл повторит слова своего деда, короля Георга VI, который отдал дань памяти тысячам британских солдат, отдавших свои жизни за свободу 15 августа 1945 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что король Великобритании писал речь для выступления самостоятельно, чтобы подчеркнуть свое отношение к "долгу и жертвенности величайшего поколения".

Ранее сообщалось, что на ежегодном параде Trooping the Colour в Лондоне, состоявшемся 14 июня, король Чарльз III внес важные изменения в программу в знак уважения к жертвам авиакатастрофы Air India.