Парад в честь короля Чарльза в Лондоне: участники надели траурные повязки

На ежегодном параде Trooping the Colour в Лондоне, состоявшемся 14 июня, король Чарльз III внес важные изменения в программу в знак уважения к жертвам авиакатастрофы Air India, сообщает Zakon.kz.

Фактический день рождения Чарльза – 14 ноября. Но по традиции, введенной Эдуардом VII в начале ХХ века, в начале июня проходят официальные торжества в честь королевского дня рождения вне зависимости от реальной даты появления на свет.

По инициативе короля участники парада – члены королевской семьи, старшие военные офицеры и экипажи экипажей королевского двора – надели черные повязки в память о погибших при крушении самолета в Ахмедабаде.

Также была объявлена минута молчания.

В параде приняли участие более 1000 солдат, 300 музыкантов и 200 лошадей. Кроме того, над Лондоном пролетели самолеты Королевских ВВС, окрасившие небо в три цвета флага Великобритании. Отмечается, что они впервые использовали экологически чистое авиационное топливо.

Принц Уильям был в форме и верхом, также на публике появились Кейт Миддлтон и их дети Джордж, Шарлотта и Луи.

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.

Индийское СМИ сообщило, что один человек выжил. 40-летний Вишваш Кумар Рамеш 12 июня поделился пережитым. Позже в МИД РК сообщили, что казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было.