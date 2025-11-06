#Народный юрист
Мир

Мировые цены на говядину превысили исторический максимум

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 06:02 Фото: Zakon.kz
Мировые цены на говядину достигли исторического максимума, впервые преодолев отметку в 7 долларов за килограмм. Причиной тому послужили трудности, с которыми столкнулись ведущие производители, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, стоимость говядины неуклонно растет уже пять месяцев подряд. В октябре наблюдался очередной скачок на 3% по сравнению с сентябрем и на 17% по сравнению с октябрем предыдущего года.

Таким образом, цена за килограмм достигла 7,1 долларов что является рекордным показателем с 1960 года (более ранние данные недоступны).

Специалисты объясняют подорожание говядины конкуренцией со стороны молочной промышленности — растущие цены на молочные продукты приводят к уменьшению поголовья скота, предназначенного для производства мяса.

Дополнительным фактором является возрастающий спрос на импорт говядины в США. Крупнейший в мире производитель и потребитель этого вида мяса столкнулся в текущем году со снижением собственного производства.

Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США, производство и экспорт говядины в этом году составят 12,2 млн тонн и 1,2 млн тонн соответственно, что на 1% и 11% ниже прошлогодних показателей. Основная причина – нехватка кормов на внутреннем рынке.

Помимо США, сокращение производства в этом году ожидается также в Евросоюзе (-1%) и Аргентине (-3%). В этих регионах низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия заставили производителей сократить поголовье скота.

Ранее "приемлемыми" назвал цены на мясо глава Минсельхоза.

Аксинья Титова
