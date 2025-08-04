Токаев выразил соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта, Халық қаһарманы Талгата Мусабаева, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, пишет Акорда, Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну.

"Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что умер казахстанский актер Кайрат Кемалов.