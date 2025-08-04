#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
543.24
619.89
6.78
События

Токаев выразил соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева

умер Талгат Мусабаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 08:09 Фото: wikipedia/Талгат Мусабаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта, Халық қаһарманы Талгата Мусабаева, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, пишет Акорда, Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну.

"Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что умер казахстанский актер Кайрат Кемалов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной международной олимпиаде
События
01:06, 04 августа 2025
Школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной международной олимпиаде
Токаев встретился с алматинцами на Коктобе – видео
События
21:41, 03 августа 2025
Токаев встретился с алматинцами на Коктобе – видео
Сильный дождь, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
События
20:35, 03 августа 2025
Сильный дождь, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: