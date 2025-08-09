Женщины в Газе рассказали о мучениях без воды и средств гигиены
Как передает CNN, из-за гуманитарной блокады, введенной Израилем, жительницы Газы лишены базовых средств гигиены – прокладок, мыла, чистой воды. В период менструального цикла многие вынуждены использовать обрезки ткани.
По данным ООН, такое положение дел может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Мать шестерых детей Гадир Нассар рассказала журналистам, что была вынуждена сделать самодельные прокладки для своей дочери-подростка.
"Вся ситуация в лагере унизительна. Мы сушим нижнее белье на улице. Если кто-то это увидит, моя дочь будет подавлена", – рассказала она.
نساء #غزة يصفن الدورة الشهرية بـ"فضيحة عامة" في غياب المستلزمات الصحيةhttps://t.co/PBCFiti1fb pic.twitter.com/iwji21d8zV— CNN بالعربية (@cnnarabic) August 6, 2025
Согласно оценкам ООН, более 700 тыс. женщин и девочек в Газе сталкиваются с менструацией в условиях антисанитарии и отсутствия доступа к элементарной гигиене. Эксперты предупреждают о риске инфекций и других осложнений.
