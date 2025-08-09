#АЭС в Казахстане
Мир

Женщины в Газе рассказали о мучениях без воды и средств гигиены

В Газе женщины страдают без воды и средств гигиены, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 06:06 Фото: pixabay
В Газе женщины и девушки-подростки рассказали, что вынуждены переживать особенности организма без доступа к мылу и воде, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, из-за гуманитарной блокады, введенной Израилем, жительницы Газы лишены базовых средств гигиены – прокладок, мыла, чистой воды. В период менструального цикла многие вынуждены использовать обрезки ткани.

По данным ООН, такое положение дел может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Мать шестерых детей Гадир Нассар рассказала журналистам, что была вынуждена сделать самодельные прокладки для своей дочери-подростка.

"Вся ситуация в лагере унизительна. Мы сушим нижнее белье на улице. Если кто-то это увидит, моя дочь будет подавлена", – рассказала она.

Согласно оценкам ООН, более 700 тыс. женщин и девочек в Газе сталкиваются с менструацией в условиях антисанитарии и отсутствия доступа к элементарной гигиене. Эксперты предупреждают о риске инфекций и других осложнений.

В Соединенных Штатах Америки сервис такси Uber систематически занижал и скрывал масштаб сексуальных домогательств в поездках.

