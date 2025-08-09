#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
539.49
627.7
6.75
Мир

Иран планирует препятствовать созданию торгового коридора через Армению

Иран против создания торгового коридора через Армению, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 22:38 Фото: pixabay
Советник верховного лидера Исламской Республики по международным делам Али Акбар Велаяти заявил о том, что Иран решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань, проходящий по территории Армении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tasnim со ссылкой на Велаяти, Тегеран будет всеми возможными способами препятствовать реализации этого проекта.

"Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее", – сказал советник верховного лидера.

По его словам, руководство Ирана уверено в солидарности РФ относительно неправильности передачи Зангезурского коридора под управление США, поскольку НАТО таким образом пытается ослабить ирано-российское сотрудничество. Он также отметил, что для установления связи с Нахичеванью Азербайджан вполне может пользоваться территорией Ирана.

Ранее сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию о мирных отношениях, в которой подтвердили намерение завершить работу над мирным соглашением. Документ был подписан 8 августа 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа, который провел переговоры с лидерами двух стран в Белом доме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Илон Маск выступил с критикой в адрес Wikipedia
Мир
22:12, Сегодня
Илон Маск выступил с критикой в адрес Wikipedia
Несколько солдат погибли при взрыве на складе оружия в Ливане
Мир
21:49, Сегодня
Несколько солдат погибли при взрыве на складе оружия в Ливане
ChatGPT своим советом довел американца до острого психоза
Мир
21:08, Сегодня
ChatGPT своим советом довел американца до острого психоза
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: