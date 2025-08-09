Иран планирует препятствовать созданию торгового коридора через Армению

Советник верховного лидера Исламской Республики по международным делам Али Акбар Велаяти заявил о том, что Иран решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань, проходящий по территории Армении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tasnim со ссылкой на Велаяти, Тегеран будет всеми возможными способами препятствовать реализации этого проекта.

"Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее", – сказал советник верховного лидера.

По его словам, руководство Ирана уверено в солидарности РФ относительно неправильности передачи Зангезурского коридора под управление США, поскольку НАТО таким образом пытается ослабить ирано-российское сотрудничество. Он также отметил, что для установления связи с Нахичеванью Азербайджан вполне может пользоваться территорией Ирана.

Ранее сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию о мирных отношениях, в которой подтвердили намерение завершить работу над мирным соглашением. Документ был подписан 8 августа 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа, который провел переговоры с лидерами двух стран в Белом доме.