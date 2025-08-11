#АЭС в Казахстане
Мир

Азербайджан и Армения договорились отказаться от территориальных претензий

Азербайджан и Армения, соглашение , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 18:35 Фото: mfa.gov.az
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали тексты парафированного 8 августа в Вашингтоне соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", сообщает Zakon.kz.

Документ включает 17 пунктов и вступит в силу после подписания президентами.

Согласно проекту, стороны признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга. Международными границами определены границы республик на момент существования СССР.

В соглашении также закреплено, что Азербайджан и Армения не имеют и не будут выдвигать территориальных претензий друг к другу в будущем.

Декларацию о мирных отношениях между странами лидеры Армении и Азербайджана подписали в пятницу, 8 августа 2025 года, в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Ранее американский президент отмечал, что должен положить конец многолетнему конфликту двух государств.

10 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Азербайджана. Он тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
