Парашютиста арестовали за прыжок с Эйфелевой башни

Мужчина совершил прыжок с парашютом с Эйфелевой башни в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Journal du Dimanche, местная полиция задержала парашютиста и двух его друзей, которые помогали ему совершить прыжок.

"Примерно в 5:20 (9:20 по времени Астаны) служба безопасности парижского монумента заявила о присутствии трех человек, поднимавшихся на сооружение. Почти час спустя один из них даже спрыгнул с парашютом, после чего был задержан на земле без происшествий недалеко от Марсового поля. Двое его спутников спустились в сопровождении сотрудников группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарных, а затем были переданы полиции", – говорится в сообщении.

Как уточняется, трое обвиняемых были помещены под стражу в полицию за "несанкционированное вторжение в здание, внесенное в список памятников архитектуры".

Отметим, что в декабре 2024 года в Париже произошел пожар в Эйфелевой башне.