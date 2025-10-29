#АЭС в Казахстане
Мир

Таинственный посетитель втайне от охраны провел ночь на Эйфелевой башне и вызвал переполох

неизвестный тайком от охраны провел ночь на Эйфелевой башне, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 23:43 Фото: pixabay
Мужчина провел ночь на Эйфелевой башне втайне от охранников, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Le Parisien, он прошел в здание через южный турникет по купленному через интернет билету в вечернее время (21:35) и оставался там до утра. Камеры наблюдения обнаружили таинственного посетителя только утром, когда он вышел на улицу через западный турникет. Все это время на лбу у него была камера GoPro.

Как уточняется, никакого ущерба сооружению мужчина не нанес, однако само то, что он обошел службу охраны исторического объекта, вызвало опасения за надежность его охраны.

Оператор Эйфелевой башни подал жалобу в охранную компанию, допустившую возможность пребывания неизвестного внутри в ночное время. В данный момент инцидент расследует полиция. На место происшествия прибыли две кинологические бригады.

Отмечается, что на Эйфелевую башню уже незаконно проникали около 10 человек, некоторые из них попытались спрыгнуть с нее с парашютом.

Ранее в Конаеве мужчина на глазах спасателей и полицейских прыгнул с моста в воду.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
