Таинственный посетитель втайне от охраны провел ночь на Эйфелевой башне и вызвал переполох

Мужчина провел ночь на Эйфелевой башне втайне от охранников, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Le Parisien, он прошел в здание через южный турникет по купленному через интернет билету в вечернее время (21:35) и оставался там до утра. Камеры наблюдения обнаружили таинственного посетителя только утром, когда он вышел на улицу через западный турникет. Все это время на лбу у него была камера GoPro.

Как уточняется, никакого ущерба сооружению мужчина не нанес, однако само то, что он обошел службу охраны исторического объекта, вызвало опасения за надежность его охраны.

Оператор Эйфелевой башни подал жалобу в охранную компанию, допустившую возможность пребывания неизвестного внутри в ночное время. В данный момент инцидент расследует полиция. На место происшествия прибыли две кинологические бригады.

Отмечается, что на Эйфелевую башню уже незаконно проникали около 10 человек, некоторые из них попытались спрыгнуть с нее с парашютом.

