Мир

Крупный пожар разгорелся в соборной мечети Мескита, внесенной в список ЮНЕСКО

пожар в мечети в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 00:57 Фото: wikipedia
В Испании 8 августа около 21:00 по местному времени произошел пожар на территории Кордовской соборной мечети (Мескита), сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Pais, возгорание началось во внутреннем дворе, однако на видеокадрах с места происшествия видно, что пламя впоследствии вырывалось из-под крыши.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли к месту событий и смогли вовремя предотвратить распространения огня.

Предполагается, что пожар мог быть вызван коротким замыканием.

Соборная мечеть Мескита была построена ориентировочно в 18 веке, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иностранные СМИ распространяют в соцсетях видео с места пожара. В частности, известно, что от огня сильно пострадала часовня.

Ранее сообщалось, что церковь пытались взорвать в Сирии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
