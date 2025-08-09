Крупный пожар разгорелся в соборной мечети Мескита, внесенной в список ЮНЕСКО

В Испании 8 августа около 21:00 по местному времени произошел пожар на территории Кордовской соборной мечети (Мескита), сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Pais, возгорание началось во внутреннем дворе, однако на видеокадрах с места происшествия видно, что пламя впоследствии вырывалось из-под крыши.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли к месту событий и смогли вовремя предотвратить распространения огня.

Предполагается, что пожар мог быть вызван коротким замыканием.



Соборная мечеть Мескита была построена ориентировочно в 18 веке, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иностранные СМИ распространяют в соцсетях видео с места пожара. В частности, известно, что от огня сильно пострадала часовня.

Los desperfectos son mayores de lo que se dijo en principio. Así ha quedado la capilla de la Mezquita de Córdoba afectada tras el incendio provocado por una negligencia de la Iglesia católica, que se la apropió por 30€, y que hace negocio con este patrimonio de la humanidad. pic.twitter.com/NHvN2M2Ehl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 9, 2025

