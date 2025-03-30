Трамп сделал несколько громких заявлений касательно российско-украинского конфликта

Фото: flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп 30 марта сделал несколько громких заявлений касательно российско-украинского конфликта, контактов с президентом России Владимиром Путиным и ситуации с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Высказывания приводит NBC News: Трамп предупредил, что в случае отказа от новой ядерной сделки Иран ждут удары, "каких они еще не видели".

Президент США готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не удастся договориться с Москвой по Украине.

По его словам, Штаты могут запретить импортерам нефти из РФ сотрудничать с США, если не будет прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

"Путин знает, что я злой, но у нас с ним очень хорошие отношения и злоба быстро проходит, если Путин делает правильные вещи", – заявил американский президент.

Также Трамп заявил, что вскоре планирует созвониться с Путиным. Ранее сообщалось, что Украина получила предложение США о новой сделке по минералам.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: