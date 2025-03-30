#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
503.42
542.08
6
Мир

Трамп сделал несколько громких заявлений касательно российско-украинского конфликта

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 20:37 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп 30 марта сделал несколько громких заявлений касательно российско-украинского конфликта, контактов с президентом России Владимиром Путиным и ситуации с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Высказывания приводит NBC News:

  • Трамп предупредил, что в случае отказа от новой ядерной сделки Иран ждут удары, "каких они еще не видели".
  • Президент США готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не удастся договориться с Москвой по Украине.
  • По его словам, Штаты могут запретить импортерам нефти из РФ сотрудничать с США, если не будет прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.
  • "Путин знает, что я злой, но у нас с ним очень хорошие отношения и злоба быстро проходит, если Путин делает правильные вещи", – заявил американский президент.
  • Также Трамп заявил, что вскоре планирует созвониться с Путиным.

Ранее сообщалось, что Украина получила предложение США о новой сделке по минералам. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Цунами может накрыть побережье после сильного землетрясения в Тихом океане
Мир
19:04, Сегодня
Цунами может накрыть побережье после сильного землетрясения в Тихом океане
Первая немецкая частная ракета Spectrum потерпела крушение при старте
Мир
18:21, Сегодня
Первая немецкая частная ракета Spectrum потерпела крушение при старте
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек
Мир
16:54, Сегодня
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: