Дональд Трамп назвал самый опасный город в мире

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Чикаго является худшим и самым опасным городом в мире, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Чикаго – самый страшный и опасный город в мире. Губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер очень нуждается в помощи, просто он еще не знает об этом", – отметил Трамп.

Как указал президент США, за последние выходные в Чикаго по меньшей мере 54 человека получили огнестрельные ранения, 8 были убиты. Он подчеркнул, что ситуация в городе требует срочного вмешательства, и пообещал вернуть туда безопасность.

"Я быстро решу проблему преступности, как я это сделал в Вашингтоне. Чикаго снова станет безопасным, и скоро", – заключил Трамп.

12 августа Пентагон направил около 800 военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью в столице. 13 августа войска прибыли в американскую столицу.

21 августа Трамп лично вышел с гвардейцами на улицы Вашингтона для борьбы с преступностью. Он похвалил полицию и военных за снижение уровня правонарушений в стране. На следующий день американский лидер выступил с заявлением об отсутствии убийств в Вашингтоне за неделю после ввода Национальной гвардии. По его словам, уровень преступности снизился на 87%.

