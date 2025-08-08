#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп назвал дату и место встречи с Путиным

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 03:35 Фото: whitehouse
8 августа президент США Дональд Трамп анонсировал дату и встречу встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Со слов Трампа, они встретятся на Аляске 15 августа. Об этом президент США заявил в своей персональной соцсети Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Подробности будут опубликованы позже. Благодарю вас за внимание к этой теме!" Дональд Трамп

Фото: truthsocial

Со слов помощника президента России Юрия Ушакова, Россия и США – близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов. Его слова приводит пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

"Президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", – отметил Ушаков.

Следующую встречу президентов российская сторона планирует провести на своей территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано.

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься".Юрий Ушаков

По мнению экспертов, если встреча на Аляске состоится, то это будет первый раз, когда Путин ступит на американскую землю с момента его визита на Генеральную Ассамблею ООН в 2015 году, а также первое посещение территории руководителем российского государства.

Часами ранее Алиев и Пашинян открыто заявили о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, а Владимир Путин созвонился с Касым-Жомартом Токаевым.

Фото Алия Абди
Алия Абди
