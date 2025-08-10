#АЭС в Казахстане
Мир

В Китае для борьбы с вирусом чикунгунья выпустили комаров-каннибалов

Комары, стаи, небо, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 06:59 Фото: pixabay
Со вспышкой вируса чикунгунья в Китае решили бороться с помощью природных средств – запустили дроны для опрыскивания, комаров-каннибалов и рыб, которые должны поедать личинки зараженных комаров, сообщает Zakon.kz.

По информации Yahoo!, среди использованных природных инструментов есть большие комары (вид Toxoryhnchites), личинки которых питаются комарами вида Aedes – того вида, который переносит чикунгунью и лихорадку денге. Считается, что каждая личинка может съесть и убить несколько тысяч опасных комаров.

Эти личинки отличаются тем, что нападают на опасный вид комаров даже когда не голодны. При этом они не питаются человеческой кровью и поэтому не представляют опасности для людей.

Издание отмечает, что Китай не первая страна, которая использует этих насекомых для контроля опасного вида. Их выпускали в Америке, Малайзии и Индии. Результаты были разными, но в Новом Орлеане наблюдалось сокращение количества комаров Aedes до 45 процентов после того, как были использованы насекомые-каннибалы.

Также в Китае запустили в местные озера до 5 тысяч рыб, которые питаются личинками комаров. При этом комары размножаются не только в озерах, но и в небольших количествах воды, а в Китае сейчас держится жаркая и влажная погода.

Ранее сообщалось, что массовые ограничения вновь вводят в Китае из-за распространения нового вируса. 

Аксинья Титова
