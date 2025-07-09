Лазерного "убийцу" комаров придумали в Китае

В Китае придумали лазерный уничтожитель комаров, сообщает Zakon.kz.

Портативное лазерное устройство, которое уничтожает комаров в воздухе изобрел китайский разработчик Джим Вонг. По данным платформы Indiegogo, прибор работает при помощи LiDAR и лазера с управлением через гальванометр, чтобы автоматически обнаруживать и моментально уничтожать комаров.

Фото: indiegogo

Устройство способно расправляться с 30 насекомыми в секунду. А сам автор называет изобретение "первой в мире мобильной системой воздушной обороны от комаров".

Оно может действовать в полной темноте и покрывает зону защиты до шести метров. Для безопасности в устройство встроен радар, который блокирует работу при появлении рядом людей и домашних питомцев. Работает гаджет от обычного внешнего аккумулятора и может функционировать до 16 часов непрерывно.

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