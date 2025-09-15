#АЭС в Казахстане
Мир

В Китае заканчивается мусор для сжигания

Смог, завод,экология, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 07:40 Фото: pixabay
На китайских мусоросжигательных заводах заканчивается мусор для сжигания. На это есть сразу несколько причин, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, это связано с сокращением количества доступного мусора с замедлением потребления, снижением численности населения и улучшением управления отходами в стране.

"Десять лет назад Китай вложил значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов, чтобы справиться с "мусорными осадами", поразившими его города", – сказано в материале.

В настоящее время их мощности оказались выше, чем объем ежегодно генерируемых отходов. Из-за этого некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор.

Ранее также сообщалось, что гамбургер, мороженое и караоке запретили в КНДР.

Аксинья Титова
