В Китае заканчивается мусор для сжигания

На китайских мусоросжигательных заводах заканчивается мусор для сжигания. На это есть сразу несколько причин, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, это связано с сокращением количества доступного мусора с замедлением потребления, снижением численности населения и улучшением управления отходами в стране.

"Десять лет назад Китай вложил значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов, чтобы справиться с "мусорными осадами", поразившими его города", – сказано в материале.

В настоящее время их мощности оказались выше, чем объем ежегодно генерируемых отходов. Из-за этого некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор.

