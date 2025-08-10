#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Мир

Населенные пункты Турции спасают от лесных пожаров

Пожар, вспыхнувший в лесной зоне турецкой провинции Синоп, вызвал панику среди местного населения, сообщает Zakon.kz.

По данным The Straits Times, возгорание, причины которого пока неизвестны, началось в лесу возле села Коклен и стремительно распространилось.

Местная администрация объявила о полной эвакуации указанного села в качестве меры предосторожности против потенциальных угроз.


На кадрах, переданных турецкими СМИ, видно, как пожарным пришлось бросить один из своих грузовиков на лесной дороге, когда его охватило пламя.

Власти предупредили о новых сильных ветрах на выходных и ожидаемой температуре до 35 градусов Цельсия. На месте происшествия ведется скоординированная борьба с огнем как с воздуха, так и с земли.

Ранее крупный пожар разгорелся в соборной мечети Мескита, внесенной в список ЮНЕСКО.

Аксинья Титова
