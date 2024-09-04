Амурский тигр сбежал из зоопарка в Мексике

4 сентября в мексиканском городе Рейноса штат Тамаулипас из зоопарка сбежал трехлетний амурский тигр весом в 100 кг, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации El Universal, директор муниципальной службы защиты животных заявил, что он может проникнуть в населенный пункт.

Координатор гражданской защиты города уже предупредил жителей о принятии мер предосторожности, а представители полиции и других ведомств правопорядка начали выслеживать тигра.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что Россия готова передать своих тигров Казахстану.