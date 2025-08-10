Самолет экстренно сел в Анкаре из-за вспыхнувших беспроводных наушников

В Анкаре вынужденно совершил посадку самолетTurkish Airlines, летевший рейсом из Газиантепа в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

По данным издания HavaSosyalMedya, лайнер вылетел в 15:33 и в 16:20 отклонился от маршрута, приземлившись в Анкаре. Как выяснилось, у одного из пассажиров вспыхнул аккумулятор беспроводных наушников. В итоге в аэропорту владельца наушников и еще одного пассажира, у которого произошла паническая атака во время пожара, передали медикам и органам безопасности.

Как уточняется, в 17:58 самолет уже прибыл в Стамбул.

Ранее сообщалось, что пилоту рейса, вылетевшего из Стамбула в Петербург, резко стало плохо.