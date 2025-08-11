#АЭС в Казахстане
Мир

Крупный базар полностью сгорел в Ташкенте

В Ташкенте сгорел рынок &quot;Уч Кахрамон&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 07:48 Фото: Telegram/oblakouz
Сегодня, 11 августа, ночью в столице Узбекистана в результате крупного пожара полностью сгорел рынок "Уч Кахрамон", сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал Oblakouz, пожар вспыхнул в 02:22. Уже через семь минут на месте работали пожарные расчеты, в тушении участвовали 10 экипажей.

Огонь удалось локализовать к 03:24, а полностью ликвидировать лишь в 04:46. Пламя бушевало около двух с половиной часов и уничтожило почти весь рынок.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причины возгорания сейчас выясняются.

10 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения на западе Турции.

Фото Алия Абди
Алия Абди
