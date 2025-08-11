Крупный базар полностью сгорел в Ташкенте

Сегодня, 11 августа, ночью в столице Узбекистана в результате крупного пожара полностью сгорел рынок "Уч Кахрамон", сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал Oblakouz, пожар вспыхнул в 02:22. Уже через семь минут на месте работали пожарные расчеты, в тушении участвовали 10 экипажей.

Огонь удалось локализовать к 03:24, а полностью ликвидировать лишь в 04:46. Пламя бушевало около двух с половиной часов и уничтожило почти весь рынок.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причины возгорания сейчас выясняются.

