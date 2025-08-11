Зеленский прокомментировал предложение Трампа об обмене территориями с Россией

9 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение Дональда Трампа, "обменяться некоторыми территориями" с Россией, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, его комментарии прозвучали после того, как Трамп объявил в публикации Truth Social, что долгожданная встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу на Аляске.

Фото: Truth Social

"Ответ на территориальный вопрос Украины уже есть в Конституции Украины. Никто не будет и не сможет от него отступить. Украинцы не отдадут свою землю оккупантам", – заявил Зеленский в своем сообщении в Telegram в субботу утром.

Дальнейшие детали и логистика встречи пока неясны и остаются весьма неопределенными, включая вопрос о том, будет ли в ней участвовать Зеленский.

