Мир

Зеленский прокомментировал предложение Трампа об обмене территориями с Россией

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 02:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
9 августа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение Дональда Трампа, "обменяться некоторыми территориями" с Россией, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, его комментарии прозвучали после того, как Трамп объявил в публикации Truth Social, что долгожданная встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу на Аляске.

Фото: Truth Social

"Ответ на территориальный вопрос Украины уже есть в Конституции Украины. Никто не будет и не сможет от него отступить. Украинцы не отдадут свою землю оккупантам", – заявил Зеленский в своем сообщении в Telegram в субботу утром.

Дальнейшие детали и логистика встречи пока неясны и остаются весьма неопределенными, включая вопрос о том, будет ли в ней участвовать Зеленский.

Ранее Трамп перед встречей с Путиным сделал несколько заявлений: о чем он говорил.

Аксинья Титова
