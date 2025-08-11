Трамп перед встречей с Путиным сделал несколько заявлений: о чем он говорил

Президент США Дональд Трамп 11 августа заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет скорее предварительной, сообщает Zakon.kz.

О чем он еще говорил: Трамп заявил, что скажет Путину закончить конфликт в Украине. "Итак, я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны остановить эту войну, вы должны покончить с этим", – подчеркнул он.

Трамп подтвердил, что в ходе переговоров рассчитывает на обмен территориями между Россией и Украиной.

Также он заявил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Также Трамп допустил, что Зеленский мог бы присутствовать на встрече. Трамп отметил, что допускает нормализацию торговых отношений с Москвой, и добавил, что "РФ обладает очень ценными земельными ресурсами".

По словам Трампа, он в течение первой пары минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине. Ранее сообщалось, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским.



