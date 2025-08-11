#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп перед встречей с Путиным сделал несколько заявлений: о чем он говорил

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 21:38 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп 11 августа заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет скорее предварительной, сообщает Zakon.kz.

О чем он еще говорил:

  • Трамп заявил, что скажет Путину закончить конфликт в Украине. "Итак, я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны остановить эту войну, вы должны покончить с этим", – подчеркнул он. 
  • Трамп подтвердил, что в ходе переговоров рассчитывает на обмен территориями между Россией и Украиной. 
  • Также он заявил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Также Трамп допустил, что Зеленский мог бы присутствовать на встрече.
  • Трамп отметил, что допускает нормализацию торговых отношений с Москвой, и добавил, что "РФ обладает очень ценными земельными ресурсами".
  • По словам Трампа, он в течение первой пары минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине.

Ранее сообщалось, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
