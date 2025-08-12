В Турции задержали строителя рухнувшего от землетрясения здания

Власти Турции задержали владельца и строителя здания, обрушившегося на северо-западе страны во время землетрясения магнитудой 6,1, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 11 августа турецкие власти задержали владельца и строителя жилого здания, которое обрушилось во время землетрясения магнитудой 6,1 на северо-западе Турции, в рамках расследования возможной халатности.

Землетрясение произошло 10 августа в городе Синдирги провинции Балыкесир. В результате погиб пожилой житель обрушившегося трехэтажного жилого дома, а еще 29 человек по всему региону получили ранения. Многоквартирный дом в Синдирги был одним из немногих жилых строений, которые обрушились.

Толчки ощущались даже в Стамбуле, почти в 200 километрах к северу, что вызвало опасения у жителей города с населением более 16 миллионов человек, который, по словам экспертов, подвержен высокому риску сильного землетрясения.

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в результате воскресного землетрясения было разрушено 16 строений, большинство из которых – заброшенные деревенские дома.

Министр здравоохранения Кемаль Мемисоглу сообщил, что из 29 госпитализированных по состоянию на понедельник 19 человек были выписаны. Он добавил, что состояние тех, кто все еще находится в больнице, не оценивается как тяжелое.

Тем временем в регионе произошло более 200 афтершоков, самый сильный из которых составил 4,6.

В 2023 году землетрясение магнитудой 7,8 балла в Турции унесло жизни более 53 тыс. человек. Причиной большого числа жертв стали широкое применение некачественных методов строительства, слабый надзор и институциональные ошибки.

Ранее Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции.