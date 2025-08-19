Въезд в Алматы станет платным: в акимате раскрыли подробности

В Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха, который предусматривает, что въезд в южную столицу для некоторых автовладельцев станет платным. Подробностями сегодня, 19 августа 2025 года, поделились в пресс-службе акимата мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что проект новых правил охраны атмосферного воздуха разработан в соответствии со ст. 206 Экологического кодекса РК.

Документ направлен на улучшение экологической обстановки в городе, системное снижение уровня загрязнения и защиту здоровья горожан.

По данным экологического мониторинга, Алматы стабильно входит в число наиболее загрязненных городов мира. В 2024 году завершены расчеты Сводного тома предельно допустимых выбросов по Алматинской агломерации, впервые с учетом ранее не охваченных источников – частного сектора, бань и въезжающего транспорта. Реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составил 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей эко-класса Евро 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год.

"Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива". Пресс-служба акимата Алматы

Власти мегаполиса заверили, что внедрение зон LEZ будет поэтапным и начнется в пилотном режиме на отдельных центральных магистралях.

"На первых этапах, ориентировочно в октябре текущего года , проект будет работать без взимания платы с автовладельцев для тестирования и анализа транспортных потоков и состава автопарка "базового года". В перспективе для автомобилей классов Евро-0-4 въезд станет платным, тогда как электромобили, транспорт на водородных двигателях, а также автомобили классов Евро-5 и Евро-6 будут освобождены от оплаты". Пресс-служба акимата Алматы

А для жителей, постоянно проживающих в пределах зоны, предусмотрены льготы : ежемесячный абонемент по сниженной стоимости при условии регистрации в информационной системе "Чистый город" и прохождения положительного техосмотра.

"Средства, получаемые от платного въезда, будут направляться на реализацию экологических инициатив, развитие общественного транспорта и меры поддержки населения. Одним из таких механизмов станет программа поэтапного выкупа старых автомобилей низких экологических классов у горожан , что позволит смягчить социальные последствия введения ограничений и ускорить обновление автопарка". Пресс-служба акимата Алматы

Реализация новых правил, как считают власти южной столицы, обеспечит системное снижение уровня загрязнения воздуха, повысит экологическую ответственность перевозчиков и предприятий малого и среднего бизнеса, а также улучшит качество жизни алматинцев.

"В настоящее время проект правил проходит процедуру публичных обсуждений". Пресс-служба акимата Алматы

Также власти пояснили, что меры по снижению выбросов в Алматы реализуются последовательно:

"Так, в 2025 году за счет спонсорских средств фонда "Халык" к газу будут подключены 126 частных домов. В 2026-2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год. Особое внимание уделяется экологичному общественному транспорту. С 2024 года в городе полностью прекращена закупка дизельных автобусов. Начиная с 2023 года парк пополнился 1520 газовыми автобусами, 175 электробусами и 212 троллейбусами. До конца 2025 года ожидается поставка еще более 950 газовых автобусов и 120 электробусов, что существенно повысит качество воздуха и сделает городской транспорт современным и экологичным".

12 августа 2025 года стало известно, что маслихат Алматы подготовил проект решения "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы". Отмечалось, что в нем содержатся правила охраны атмосферного воздуха на территории города, а также иные специальные экологические требования в области охраны атмосферного воздуха.