Поступок главы Бишкека, удививший подчиненных, объяснили в мэрии

В интернете распространяют видео, на котором мэр Бишкека Айбек Джунушалиев неожиданно встает с места во время совещания и покидает кабинет. Присутствующие выказали удивление. А комментаторы предположили, что градоначальник "психанул", сообщает Zakon.kz.

В мэрии разъяснили, что произошло на самом деле. Оказалось, что это была сессия городского кенеша (БГК). Но собрался на нее не весь требуемый состав. Из-за этого сначала предложили объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличили до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, нужно строго исполнять, пишет 24.KG.

Тогда председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним вышел и весь состав муниципалитета.

"Для меня это тоже странный шаг, я прошу сохранять спокойствие, не надо излишне политизировать вопрос. Я не знаю, в чем сейчас была проблема. Есть указ, надо его исполнять. Думаю, специально переносится акцент внимания на несущественные вещи. БГК должен работать, выполнять указ главы государства", – прокомментировал произошедшее Куванычбек Конгантиев.

Позже в мэрии объяснили, что проведение сессии БГК в действующем составе было бы нелегитимным. По информации муниципалитета, ранее мэр проводил встречи с президиумом и лидерами фракций по этому вопросу, а накануне в БГК пришло письмо из Центризбиркома, в котором говорится о проведении административно-территориальной реформы и утверждении дорожной карты. В ней, в частности, предусмотрено организовать деятельность местных кенешей объединенных аймаков и городов.



"Кроме того, было объявление перерыва, поэтому градоначальник вышел", – добавили в муниципалитете.

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