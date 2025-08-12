#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Мир

Президент Чехии оказался в опале властей Китая из-за встречи с Далай-ламой

Петр Павел, Далай-лама, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:52 Фото: Facebook/Dalai Lama
Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики (КНР) Линь Цзянь заявил о том, что власти страны решили прекратить любые контакты с президентом Чешской Республики Петром Павлом из-за его встречи с Далай-ламой XIV, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте ведомства, Павел, несмотря на неоднократные обращения и решительное возражение со стороны Китая, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой. По мнению представителя китайского МИДа, это является серьезным нарушением политических обязательств, данных правительством Чехии правительству Китая, и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.


"Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим и направил чешской стороне серьезное представление. В ответ на вопиющие и провокационные действия Павла Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие", – заявил китайский чиновник, его слова приводятся на сайте МИД Китая.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умерший на 10 минут британец рассказал о своих ощущениях
Мир
19:30, Сегодня
Умерший на 10 минут британец рассказал о своих ощущениях
Китайские ученые внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибете
Мир
18:55, Сегодня
Китайские ученые внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибете
Жителей Аляски оповестили об угрозе ледникового наводнения
Мир
18:42, Сегодня
Жителей Аляски оповестили об угрозе ледникового наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: