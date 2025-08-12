Президент Чехии оказался в опале властей Китая из-за встречи с Далай-ламой

Фото: Facebook/Dalai Lama

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики (КНР) Линь Цзянь заявил о том, что власти страны решили прекратить любые контакты с президентом Чешской Республики Петром Павлом из-за его встречи с Далай-ламой XIV, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте ведомства, Павел, несмотря на неоднократные обращения и решительное возражение со стороны Китая, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой. По мнению представителя китайского МИДа, это является серьезным нарушением политических обязательств, данных правительством Чехии правительству Китая, и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

"Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим и направил чешской стороне серьезное представление. В ответ на вопиющие и провокационные действия Павла Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие", – заявил китайский чиновник, его слова приводятся на сайте МИД Китая. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: