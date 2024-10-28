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Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму президенту Чехии

Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму президенту Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 11:04 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2024 года поздравил президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской республики, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в своей поздравительной телеграмме Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В заключении Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.

Ранее в пресс-службе президента анонсировали поездку Токаева в Монголию. В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Чехия 2024 год Внешняя политика
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