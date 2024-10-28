Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму президенту Чехии

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2024 года поздравил президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской республики, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в своей поздравительной телеграмме Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В заключении Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.

Ранее в пресс-службе президента анонсировали поездку Токаева в Монголию. В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.