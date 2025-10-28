#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, Петр Павел, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Петра Павела с Днем независимости Чешской Республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"В поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал. Глава государства выразил уверенность в том, что многоплановое взаимодействие будет укрепляться и впредь во благо народов двух стран. Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу успехов в его ответственной государственной деятельности, а всему чешскому народу – благополучия и процветания".

27 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Что было обсуждено, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
