События

Медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера

медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 20:35 Фото: pixabay
Жители Риддера пожаловались на медведей, которые стали гулять по улицам города. Хищников видели во втором районе, затем они появились в пятом микрорайоне и даже подошли к четвертому. Люди опубликовали фото и видео в социальных сетях, что вызвало серьезное беспокойство, сообщает Zakon.kz.

По информации ridder.city, родители боятся отпускать детей гулять одних, автомобилисты опасаются ночных поездок, а пожилые люди и вовсе стараются не выходить лишний раз из дома.

Отмечается, что власти и службы уже получили сообщения, и, как заверяют представители полиции и охраны животного мира, принимаются необходимые меры для того, чтобы сохранить безопасность населения.

Ранее сообщалось, что медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане.

