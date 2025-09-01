Медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера

Жители Риддера пожаловались на медведей, которые стали гулять по улицам города. Хищников видели во втором районе, затем они появились в пятом микрорайоне и даже подошли к четвертому. Люди опубликовали фото и видео в социальных сетях, что вызвало серьезное беспокойство, сообщает Zakon.kz.

По информации ridder.city, родители боятся отпускать детей гулять одних, автомобилисты опасаются ночных поездок, а пожилые люди и вовсе стараются не выходить лишний раз из дома.

Отмечается, что власти и службы уже получили сообщения, и, как заверяют представители полиции и охраны животного мира, принимаются необходимые меры для того, чтобы сохранить безопасность населения.

Ранее сообщалось, что медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане.