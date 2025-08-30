#АЭС в Казахстане
Мир

Три брата-шотландца установили мировой рекорд по скорости гребли в Тихом океане

Рекордсмены из Шотландии, братья, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 00:59 Фото: news.sky
30 августа три брата из Шотландии установили мировой рекорд по самой быстрой гребле без поддержки через Тихий океан, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, Джейми, Юэн и Лаклан Маклин преодолели путь за 139 дней, прибыв в Кэрнс, Австралия. Они преодолели более 14 484 км без остановок, начиная с Перу и став первой командой, преодолевшей весь путь от Южной Америки до Австралии.

Трио из Эдинбурга пережило штормы, морскую болезнь, травмы и сильные штормы, в том числе тот, в котором Лаклан выпал за борт, и собрало более 945 690 долларов из общей суммы в 1 350 450 долларов на проекты по очистке воды.

Трое гребцов вошли в пристань для яхт "Кэрнс Марлин", играя на волынках и размахивая флагами Шотландии, Австралии и Великобритании. Более 50 членов семей, болельщиков и поклонников, включая их мать Шейлу, приветствовали братьев.

Предыдущий рекорд самой быстрой полной, безостановочной гребли в Тихом океане, составлявший 160 дней, был установлен российским гребцом-одиночкой Федором Конюховым в 2014 году.

Ранее мы писали о том, что "Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
